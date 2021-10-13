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СМИ: В Китае скоро изучат образцы крови, взятые в Ухане в конце 2019 года

СМИ: В Китае скоро изучат образцы крови, взятые в Ухане в конце 2019 года

Китайские эксперты в ближайшее время планируют изучить образцы крови жителей Уханя за конец 2019-го. Это будет сделано для того, чтобы выяснить происхождение новой коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN со ссылкой на китайских чиновников.

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