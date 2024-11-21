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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в Steam STALKER 2: Heart of Cho...

Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в Steam STALKER 2: Heart of Cho...

Разработчики STALKER 2 поблагодарили игроков за удачный старт в SteamSTALKER 2: Heart of Chornobyl была официально выпущена вчера, и после стольких ожиданий, похоже, игра приносит положительные результаты для студии, которая недавно отметила достигнутые цифры в социальных сетях.

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