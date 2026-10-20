© Илья Питалев/РИА НовостиВ Москве после пожара в многоэтажном доме на Уральской улице мать и ее ребенок с детским церебральным параличом (ДЦП) оказались в состоянии клинической смерти.
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