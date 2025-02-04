В Санкт-Петербурге число операций по лечению катаракты выросло на 30 процентов

Об этом сообщил Александр Беглов на совещании с членами правительства В 2024 году за счет роста финансирования в Санкт-Петербурге было проведено почти на 30% больше операций хирургического лечения катаракты – 22365.
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