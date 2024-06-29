Варшава способна поставить под ружье полмиллиона человек и даже больше. Польша готовится напасть на Калининградскую область?

т.е. нато ? Или ляхи? Они единолично берутся за отвоёвывание ЧУЖИХ земель ? ню-ню )))

НП

Наталья Павлова

Территория Калининградской области маловата, чтобы там всех этих пшеков в землю закопать. Как было сказано: ё-моё, где ж мы вас всех хоронить-то будем?!