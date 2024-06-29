Варшава способна поставить под ружье полмиллиона человек и даже больше. Польша готовится напасть на Калининградскую область?

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Комментарии
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Александр Глущенко
т.е. нато ? Или ляхи?  Они  единолично берутся за отвоёвывание ЧУЖИХ земель ? ню-ню )))
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16 час.
НП
Наталья Павлова
Территория Калининградской области маловата, чтобы там всех этих пшеков в землю закопать. Как было сказано: ё-моё, где ж мы вас всех хоронить-то будем?!
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16 час.

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