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Прокопьевский горноспасательный отряд одержал победу на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества»

Прокопьевский горноспасательный отряд одержал победу на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества»

По итогам Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» Прокопьевский Ордена труда Красного знамени военизированный горноспасательный отряд признан лучшим горноспасательным отрядом МЧС России в 2022 году.

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