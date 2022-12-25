Прокопьевский горноспасательный отряд одержал победу на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества»

По итогам Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» Прокопьевский Ордена труда Красного знамени военизированный горноспасательный отряд признан лучшим горноспасательным отрядом МЧС России в 2022 году.
По итогам Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» Прокопьевский Ордена труда Красного знамени военизированный горноспасательный отряд признан лучшим горноспасательным отрядом МЧС России в 2022 году.
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