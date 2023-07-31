Погромы хохлов в Польше

М

Мария

Что там Украина. Сейчас только наша элитка поняла, что Россию пригласила Европа к столу в качестве еды. Да и то, не вся элитка это поняла. До сих пор прутся туда: вывоз капитала за рубеж продолжается с той же силой. Идиоты! Сами не опомнятся! Надо давно запретить вывоз капитала, как это было в Советском Союзе.