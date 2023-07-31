(к хохлам пришёл большой писец) Футбольные болельщики ФК «Леха» (г.Познань, Польша) провели “воспитательные беседы” с украинцами.
Погромы хохлов в Польше
Комментарии
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М
Мария
Что там Украина. Сейчас только наша элитка поняла, что Россию пригласила Европа к столу в качестве еды. Да и то, не вся элитка это поняла. До сих пор прутся туда: вывоз капитала за рубеж продолжается с той же силой. Идиоты! Сами не опомнятся! Надо давно запретить вывоз капитала, как это было в Советском Союзе.
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5 час.
59
Капитал, это чурки! Все впереди...
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39 мин.
Владимир Труфакин
А нашим болельщикам слабо урезонить наглых мигрантов?
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23 мин.
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