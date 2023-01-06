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Зарема о словах Канчельскиса о женщинах в футболе: «Мне наплевать на его мнение. У меня были предложения в Англии и Франции по окончании MBA»

Зарема Салихова отреагировала на слова Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе. Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» упомянул супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и заявил о женщинах в футболе: «Это прекрасный пол, они должны заниматься другими делами».

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