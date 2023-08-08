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Глава Шведской ассоциации хоккея: «Совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных турнирах»

«Шведская ассоциация хоккея полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных соревнованиях в сложившейся ситуации.

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