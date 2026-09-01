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Аргументы и Факты

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Пашинян на саммите ШОС+ единственный из глав СНГ выступил не на русском

Пашинян на саммите ШОС+ единственный из глав СНГ выступил не на русском

Армянский премьер Никол Пашинян стал единственным среди лидеров стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), кто на саммите ШОС+ в Бишкеке во время выступления не использовал русский язык.

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