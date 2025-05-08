Полковник Хатылев: часть украинских дронов запускают с территории России

Часть беспилотников Вооруженных сил Украины запускаются с российской территории. Об этом заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии