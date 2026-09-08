Кадыров: более 76 тысяч чеченцев отправились служить в зону СВО

Более 76 тысяч чеченцев присоединились к борьбе за Донбасс с февраля 2022 года. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил деньги на помощь бойцам.
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