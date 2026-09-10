Андрей Травников открыл новый детский сад в Октябрьском районе Новосибирска

В рамках КРТ с 2024 по 2037 годы в Новосибирской области планируется привлечь более 29 млрд рублей внебюджетных средств на строительство 14 школ и 24 детских садов.
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