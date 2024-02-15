Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из‑за снегопада

РИАМО - 15 фев. Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада в столице. Он, по прогнозам синоптиков, продлится до конца дня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
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