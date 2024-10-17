«Впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой». Малкин прокомментировал 500-й гол в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после того, как забросил 500-ю шайбуРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после того, как забросил 500-ю шайбу в НХЛ.
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