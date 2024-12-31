Приметы и поверья на церковный праздник, который отмечают 1 января 2025 года Анна МалекСегодня, 1 января 2025 года, православные христиане отмечают день памяти святого Илии Муромца — выдающегося священника, известного своими подвигами и целебными дарами.
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