Военное обозрение

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Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины

Власти Испании заблокировали план НАТО по военному производству для Украины

План Североатлантического альянса по развитию производства вооружений для Украины не был принят из-за позиции Испании, которая его заблокировала.

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