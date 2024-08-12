Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. C 4 по 6 октября также пройдут заплывы и забеги

С 4 по 6 октября в Сочи пройдет 10-й фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024. В пятницу 4 октября участников будут ждать заплывы на дистанциях одна и две морские мили (1,852 и 3,704 км), а также женский забег IRONLADY на дистанции 5 км и детский забег STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.
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