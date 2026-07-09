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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Месси – величайший в истории. Я видел Роналдо, Роналдиньо, Зидана, Неймара – и никто из них лучше Лео. Он не сломался, не забив пенальти – у него сильная воля». Мело о форварде

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело назвал Лионеля Месси величайших футболистом в истории.

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