Золото подешевело до 4108 долларов за унцию

Платина дорожает на 0,7%, золото теряет 0,4%, торгуясь на уровне 4108 USD за унцию. Основные площадки торговли — Лондон, Нью-Йорк и Шанхай, на них приходится свыше 90% глобального оборота драгоценных металлов.
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