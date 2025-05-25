Против экс-супруги Паши Техника возбудили уголовное дело

На экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую было возбуждено уголовное дело о клевете. Ожидается, что соответствующий иск в суд будет подан в ближайшее времяНа экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую было возбуждено уголовное дело о клевете.