Против экс-супруги Паши Техника возбудили уголовное дело

На экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую было возбуждено уголовное дело о клевете. Ожидается, что соответствующий иск в суд будет подан в ближайшее времяНа экс-супругу Паши Техника Еву Карицкую было возбуждено уголовное дело о клевете.
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