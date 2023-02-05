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Психолог Лебедева назвала идею о том, что женщина должна спрашивать разрешение на аборт у мужа, репродуктивным насилием

Психолог Лебедева назвала идею о том, что женщина должна спрашивать разрешение на аборт у мужа, репродуктивным насилием

В России следует законодательно запретить женщинам делать аборт без согласия мужа — с таким заявлением на круглом столе в Госдуме выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

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