В Петербурге завершился фестиваль «Морской район Морской столицы 2024»

Торжественная церемония награждения прошла в Музее политической истории России В рамках молодежной программы «Морское наследие Петра Великого» завершился ежегодный гражданско-патриотический фестиваль «Морской район Морской столицы 2024».
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