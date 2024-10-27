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Петербургский дневник

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В Петербурге завершился фестиваль «Морской район Морской столицы 2024»

В Петербурге завершился фестиваль «Морской район Морской столицы 2024»

Торжественная церемония награждения прошла в Музее политической истории России В рамках молодежной программы «Морское наследие Петра Великого» завершился ежегодный гражданско-патриотический фестиваль «Морской район Морской столицы 2024».

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