В Тюменской области 2 аварийных дома с износом в 70% расселят на 6 лет раньше срока

Специалисты установили, что физический износ домов по сроку службы составляет более 70%. «Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии, а потому находиться в этих домах и рядом с ними небезопасно»,пояснили в ведомстве.
Специалисты установили, что физический износ домов по сроку службы составляет более 70%. «Фундаменты, несущие стены и перекрытия находятся в аварийном состоянии, а потому находиться в этих домах и рядом с ними небезопасно»,пояснили в ведомстве.
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