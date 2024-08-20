Больше, чем невежество. Армянские лжеисторики решили перечеркнуть собственную государственность

© CC0, Pixabay Министерство иностранных дел России обратило внимание на армянский учебник истории для учеников восьмых классов, в котором итоги Русско-персидской войны 1826-1828 годов подвергнуты ревизии, а Туркманчайский мир назван "аннексией Восточной Армении".
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