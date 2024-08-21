От большой радости до тяжелой грусти 📉 Мората испытал весь спектр эмоций летом — взял золото Евро, развелся с женой и вылетел на 3 недели из-за травмы 🩼 Не падай духом, Альваро 💪 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.