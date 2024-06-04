ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ИНТЕРНЕТ БЕЗ СКВЕРНЫ

ИНТЕРНЕТ БЕЗ СКВЕРНЫ

Первый способ - запретить интернет вовсе, что ненадёжно, глупо и маловероятно. Как Туркмении попытались.

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Комментарии
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Александр Думнов
Автору этого пасквиля (я на счёт его слов: &quot;вроде всяких вызовов, зой, движений вверх, утомлённых солнцем и пр.&quot; - достойных фильмов, которые он пытается обгадить) стоило бы подписаться, а не прятаться и визжать изподтишка...
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20 час.
Балу -
А автор-то - мудачёк...
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15 час.
Николай Денисов
Не просто мудачек, а мудачек проплаченный из-за рубежа! Нетрудно догадаться какого!
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9 час.

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