ИНТЕРНЕТ БЕЗ СКВЕРНЫ

Александр Думнов

Автору этого пасквиля (я на счёт его слов: "вроде всяких вызовов, зой, движений вверх, утомлённых солнцем и пр." - достойных фильмов, которые он пытается обгадить) стоило бы подписаться, а не прятаться и визжать изподтишка...