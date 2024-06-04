Первый способ - запретить интернет вовсе, что ненадёжно, глупо и маловероятно. Как Туркмении попытались.
ИНТЕРНЕТ БЕЗ СКВЕРНЫ
Комментарии
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Александр Думнов
Автору этого пасквиля (я на счёт его слов: "вроде всяких вызовов, зой, движений вверх, утомлённых солнцем и пр." - достойных фильмов, которые он пытается обгадить) стоило бы подписаться, а не прятаться и визжать изподтишка...
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20 час.
Балу -
А автор-то - мудачёк...
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15 час.
Николай Денисов
Не просто мудачек, а мудачек проплаченный из-за рубежа! Нетрудно догадаться какого!
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9 час.
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