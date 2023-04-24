Уткин похвалил спартаковца Джикию за оперативную помощь Кади в матче с "Краснодаром"

Комментатор и журналист Василий Уткин похвалил капитана московского "Спартака" Георгия Джикию за то, что тот быстро сориентировался и помог получившему травму полузащитнику "Краснодара" Кади Боржесу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).