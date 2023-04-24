Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Типа они русских журналистов берегут... Снимут пропагандистский шедевр как про "концлагерь" в Сребренице... Не понима...Пригожин: артилле...
  • Александр Котов
    И че? Выйдет через 5 лет, бабло, квартиры, дачи. участки есть-все для безбедной старости.Юрист Трунов: пят...
  • Марина
    В Китае спят и видят, как бы этот Педро и другие Педры надавали им ценных указаний...Председатель КНР ...

Уткин похвалил спартаковца Джикию за оперативную помощь Кади в матче с "Краснодаром"

Уткин похвалил спартаковца Джикию за оперативную помощь Кади в матче с "Краснодаром"

Комментатор и журналист Василий Уткин похвалил капитана московского "Спартака" Георгия Джикию за то, что тот быстро сориентировался и помог получившему травму полузащитнику "Краснодара" Кади Боржесу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх