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Играй, изучай, здоровье сохраняй

Играй, изучай, здоровье сохраняй

21 июня сотрудниками УЗ ´Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии´ была проведена игровая программа ´Играй, изучай, здоровье сохраняй!´ .

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