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ФедералПресс

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Врач напомнил россиянам о смертельной опасности постельных клопов

Врач напомнил россиянам о смертельной опасности постельных клопов

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Постельные клопы при определенных условиях могут быть переносчиками возбудителей серьезных инфекций и бактерий, предупредил РИАМО главный специалист по инфекционным болезням Андрей Матюхин.

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