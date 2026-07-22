Врач напомнил россиянам о смертельной опасности постельных клопов

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Постельные клопы при определенных условиях могут быть переносчиками возбудителей серьезных инфекций и бактерий, предупредил РИАМО главный специалист по инфекционным болезням Андрей Матюхин.
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