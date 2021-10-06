На Тайване заявили, что к 2025 году Пекин получит возможности для вторжения на остров

ПЕКИН, 6 окт – РИА Новости. Материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил в среду министр обороны острова Цю Гочжэн.
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