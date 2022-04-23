Тайная доктрина

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Записки колымчанина 377

Записки колымчанина 377

ИСТОРИКУ И. ЧУБАЙСУ - ВСПОМНИ СВОЁ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО, ГАД, И НЕ ЛГИ ПРО КРОВОЖАДНОГО ТИРАНА! ss69100 Если меня приведут в современном русском городе к бочке с квасом, стоящей в обычном дворе многоэтажного дома, — бочке, возле которой нет продавца, бочке, из которой каждый наливает сколько хочет и кладет в стоящую тут же коробочку мелочь сообразно с ценой, криво написанной на приклеенной к оранжевому боку изолентой картонке, к бочке, которую привозит утром и увозит вечером небрежно вытряхивающий деньги в сумку мужичок на тракторишке.

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