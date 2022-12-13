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Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Сканавино: «Не исключаю, что при новом тренере сборной Бразилии Малком, Клаудинью и Вендел поборются за место в обойме»

Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Сканавино: «Не исключаю, что при новом тренере сборной Бразилии Малком, Клаудинью и Вендел поборются за место в обойме»

Андреа Сканавино допустил, что игроки «Зенита» будут вызваны в сборную Бразилии при новом тренере. — Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита».

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