«ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ГКУ ЕЦСПН Волгоградской области) информирует граждан о возможности получения государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятиям: а) поиск работы б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; в) ведение личного подсобного хозяйства; Общие обязанности Заявителя по пунктам «б», «в»: • Составить: бизнес – план; Смету расходов; • выполнять программу социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; • использовать полученную государственную социальную помощь на основании социального контракта на выполнение мероприятий программы социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина Социальная помощь на основании социального контракта по вышеуказанным мероприятиям, оказывается на территории Волгоградской области, в которой гражданин зарегистрирован (зарегистрируется) в качестве индивидуального предпринимателя или в которой гражданин осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход • на реализацию данных мероприятий гражданину выплачивается: - до 350 000 рублей по мероприятию (б); - до 200 000 рублей на мероприятие (в); • Социальный контракт заключается сроком на 12 месяцев Общие обязанности Заявителя по пункту «а» • заявитель берет на себя обязательство трудоустроиться и осуществлять трудовую деятельность • гражданин должен быть зарегистрирован в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий "Работа в России" • на реализацию данного мероприятия гражданину выплачивается: - 17 754 руб.