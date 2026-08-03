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Отказалась от балета, сыграла с Ярмольником и встретила Григория Верника: творческий путь Полины Гухман

Отказалась от балета, сыграла с Ярмольником и встретила Григория Верника: творческий путь Полины Гухман

Имя этой молодой актрисы всё чаще звучит в связи с крупными кинопремьерами и светскими новостями. В её активе уже более 40 проектов, престижные российские и международные награды, а впереди — одна из самых ожидаемых ролей в отечественном кинематографе.

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