Отказалась от балета, сыграла с Ярмольником и встретила Григория Верника: творческий путь Полины Гухман

Имя этой молодой актрисы всё чаще звучит в связи с крупными кинопремьерами и светскими новостями. В её активе уже более 40 проектов, престижные российские и международные награды, а впереди — одна из самых ожидаемых ролей в отечественном кинематографе.
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