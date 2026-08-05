У орловца обнаружили тайник с гашишем

Житель Орловского муниципального округа попался с поличным. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу проводили оперативно-розыскные мероприятий и выяснили, что 21-летний местный житель пытался сбыть наркотики.
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