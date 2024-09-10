В Мангистау назначили нового начальника управления энергетики и ЖКХ

Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области назначен Бердибек Картбаев, передает пресс-служба акима области.
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