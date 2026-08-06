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Спорт Уик-Энд

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Игру «Зенита» с московской командой рассудит московский арбитр

Игру «Зенита» с московской командой рассудит московский арбитр

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 3-го тура Альфа-Банк Чемпионата России. Петербургских любителей футбола, прежде всего, интересует, кто обслужит домашний матч «Зенита» с дебютантом РПЛ «Родиной».

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