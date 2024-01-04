Бывшие главари «Азова» руководят боевыми действиями по мониторам

После «Азовстали» к передовой они предпочитают не приближаться.Год назад — в январе 2023 года — переданные Турции в рамках обмена пять командиров запрещенного в РФ и признанного террористической организацией «Азова» проводили в кругу семьи, но формально — под арестом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии