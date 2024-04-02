Миссия Ирана при ООН: Вашингтон злоупотребляет ситуацией на Ближнем Востоке

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что Вашингтон стремится использовать ситуацию в регионе Ближнего Востока с целью дестабилизации как его самого, так и Сирию.