Миссия Ирана при ООН: Вашингтон злоупотребляет ситуацией на Ближнем Востоке

В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила, что Вашингтон стремится использовать ситуацию в регионе Ближнего Востока с целью дестабилизации как его самого, так и Сирию.
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