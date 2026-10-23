Польша заинтересована в размещении на своей территории американского ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing, а также французского ядерного оружия в рамках проекта ядерного сдерживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский: Украин...
- Степашин: за мавз...
- CЦ Филиппо: фон дер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым