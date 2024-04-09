Жителям Пензы рассказали о возможности получить разрешение на охоту через МФЦ

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, для получения разрешения на охоту на пернатую дичь (гуся, селезня, вальдшнепа, селезня с подсадной уткой), жителям Пензы необходимо обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и охотничьим билетом.
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