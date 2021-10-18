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Евстафьев: Миру угрожает новый Карибский кризис

Евстафьев: Миру угрожает новый Карибский кризис

— Есть фундаментальная проблема: кто субъект в современных международных, политических, экономических отношениях? Ситуация в Евросоюзе похожа на не очень дотационную советскую область, где есть председатель Исполкома, председатель местного совета, а первого секретаря сняли и не назначили.

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