Евстафьев: Миру угрожает новый Карибский кризис

— Есть фундаментальная проблема: кто субъект в современных международных, политических, экономических отношениях? Ситуация в Евросоюзе похожа на не очень дотационную советскую область, где есть председатель Исполкома, председатель местного совета, а первого секретаря сняли и не назначили.