Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Тамази Чигоев
    Это что за больница, что не могут вылечить от отравления, где врачи надо разобраться.Третий ребенок ум...
  • Эльдар Алиев
    🤬🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Третий ребенок ум...
  • Walery
    Это не правда. Скорее всего кошка вернулась и спряталась в машине - незаметно.  Ее на 1500 км увезли в машине... как ...В США потерянная ...

Писатель-русофоб доволен: Теперь Зеленский стал хорошим актером

Писатель-русофоб доволен: Теперь Зеленский стал хорошим актером

Президент Украины изменил свою позицию и окончательно встал на антироссийские рельсы в 2022 году. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью тесно связанному с посольством США антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил украинский писатель и оголтелый русофоб Юрий Андрухович, признавший, что позитивно относится к президентству Петра Порошенко.

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