Подстанцию скорой помощи хотят построить в деревне Грановщина Иркутского района

В деревне Грановщина в Иркутском районе хотят построить здание подстанции скорой медицинской помощи. О необходимости возвести объект заявил главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Игорь Журавлев на заседании медицинского совета региона.
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