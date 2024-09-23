Похищенный в 1951 году в США мужчина найден живым спустя 73 года

С помощью онлайн-теста ДНК, старых фотографий и газетных вырезок родственники смогли найти Луиса Армандо Альбино, который был похищен в 1951 году из парка в Западном Окленде, штат Калифорния, когда ему было всего шесть лет.
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