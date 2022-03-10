Джейлен Грин: «Нашим планом в овертайме было атаковать через Мело»

Джейлен Грин: «Нашим планом в овертайме было атаковать через Мело»

Защитник «Рокетс» Джейлен Грин рассказал, как техасцы строили игру в атаке в овертайме матча с «Лейкерс» (139:130).

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