В чём главная опасность неядерного "Орешника". Объясняю простыми словами

Игорь Кузнецов

Давайте сразу, как в своё время Жириновский с трибуны "залепил", а потом заявил, что он "никогда не произносил фразу о том, что русские солдаты будут "мыть сапоги в Индийском океане". Может быть хватит быть истериком и провокатором? Нужно будет, урарят туда и тем, что решат не в соцсетях голосованием. Если уж бить, то не по «лимитрофам» (у древних римлян ­– так они называли места дислокации войск на границах Римской империи), а по самой Империи. Полагаю Лавров об этом Карлсону чётко сказал в интерьвью.