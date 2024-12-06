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    Бандерозаразу оставлять в живых НЕЛЬЗЯ!!В чём главная опа...
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    Да, это вы о средних управляющих звеньях пишите? Но ровесники Зели, тот же  Сырков и его сослуживцы, они застали ещё ...В чём главная опа...
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В чём главная опасность неядерного "Орешника". Объясняю простыми словами

В чём главная опасность неядерного "Орешника". Объясняю простыми словами

И дело тут не только в огромной скорости снарядов. Для самого примитивного понимания, давайте возьмем бочку в форме куба.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Давайте сразу, как в своё время Жириновский с трибуны &quot;залепил&quot;, а потом  заявил, что он &quot;никогда не произносил фразу о том, что русские солдаты будут &quot;мыть сапоги в Индийском океане&quot;. Может быть хватит быть истериком и провокатором? Нужно будет, урарят туда и тем, что решат не в соцсетях голосованием. Если уж бить, то не по «лимитрофам» (у древних римлян ­– так они называли места дислокации войск на границах Римской империи), а по самой Империи. Полагаю Лавров об этом Карлсону чётко сказал в интерьвью.
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8 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да, это вы о средних управляющих звеньях пишите? Но ровесники Зели, тот же  Сырков и его сослуживцы, они застали ещё  &quot;нормальную&quot; советскую систему обучения? Или бояться голос повысить, иначе... кирдык прилетит от нацистов банедеровских? Да, полный пи@дец в их системе координат... ВСЕХ НАДО УТИЛИЗИРОВАТЬ! ВСЕХ!
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6 час.
Юрий Золотарев
Бандерозаразу оставлять в живых НЕЛЬЗЯ!!
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1 час.

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