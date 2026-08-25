Кишечную палочку нашли в партии сахалинского сыра

В Сахалинской области в пробе сыра местного производителя выявили бактерии группы кишечной палочки. Нарушение микробиологического показателя подтвердил островной филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору.
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