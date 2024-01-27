В Санкт-Петербурге возложили венки к монументу «Мать-Родина»

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 января, состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.
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